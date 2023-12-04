Блокировка Instagram* не освобождает от требований к маркировке рекламы в ней

Публикуемая в соцсети Instagram* реклама должна иметь те же атрибуты и проходить через те же инстанции, что и любая другая интернет-реклама. Об этом узнал депутат Госдумы Антон Горелкин, получивший ответ от Федеральной антимонопольной службы. Таким образом, факт блокировки сервиса в России никак не меняет правовую сторону дела и правила маркировки коммерческой информации.

"Размещение рекламы в запрещенной социальной сети Instagram* небходимо регистрировать в ЕРИР (Едином реестре интернет-рекламы - прим. ЗАКС.Ру), снабжать идентификатором и отчитываться за весь срок размещения", - написал депутат в своем Telegram-канале.

Напомним, что популярную сеть запретили в России весной прошлого года. Органы власти сочли принципы информационной политики сервиса недружественными по отношению к россиянам. С тех пор активных пользователей Instagram* внутри страны стало меньше.

*Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, деятельность которой в РФ запрещена

фото: pixabay

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.