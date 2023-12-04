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Новости 14:40

На фоне роста числа COVID-госпитализаций Смольный увеличил коечный фонд

фото ЗакС политика На фоне роста числа COVID-госпитализаций Смольный увеличил коечный фонд

В Петербурге за прошедшую неделю вырос и общий показатель заболеваемости коронавирусом, и число госпитализаций граждан с его симптомами (+16,8%), передает комитет по здравоохранению.

На этом неблагоприятном эпидемиологическом фоне чиновники приняли решение расширить имеющийся коечный фонд в инфекционных стационарах. Его увеличили за счет мощностей больницы имени Семашко в Пушкине, где открыли 250 дополнительных коек. Новые 190 мест оборудовали также в больнице №20 на улице Ленсовета.

Всего в городе для коронавирусных больных имеется более 2200 коек, из них более четверти на сегодняшний день свободны.

Фото: ЗАКС.Ру


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