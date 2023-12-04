В Госдуме хотят ужесточить ответственность за утечку персональных данных

В Государственной Думе предложили усилить ответственность за утечку персональных данных пользователей, об этом 4 декабря в своем Telegram-канале сообщил депутат Александр Хинштейн ("Единая Россия").

Соответствующий пакет законопроектов уже внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов. Парламентарии предлагают внести в КоАП РФ изменения, которые накладывают на операторов более жесткие санкции, например, инциденты, которые затронут от 1 тысячи до 10 тысяч пользователей, обойдутся юрлицам в 3-5 млн рублей.

В случае повторной утечке данных операторам могут грозить оборотные штрафы, а именно от 0.1 до 3% выручки за каждый год. Сумма при этом должна быть не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.

Также в законопроекте прописана уголовная ответственность. Она будет касаться группировок и данных, полученных незаконным путем.

Фото: ЗАКС.Ру