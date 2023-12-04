Правоохранители не нашли нарушений в высказывании депутата Гурулева

ГУ МВД России по Москве не нашло нарушений законодательства в высказывании депутата Государственной думы от "Единой России" Андрея Гурулева о гражданах России, которые не согласны с политическим курсом президента. Об этом управление ведомства по восточному административному округу столицы сообщило в ответе на обращение депутата Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Бориса Вишневского, сообщили ЗАКС.Ру в партии.

"По результатам проверки нарушений законодательства о противодействии экстремистской деятельности не выявлено", - следует из ответа МВД (есть в распоряжении редакции).

Вишневский остался не удовлетворен таким ответом ведомства. Он намерен обжаловать его:

"Возмутительная позиция. Разумеется, ответ-отписка центра Э будет обжалована", - цитирует Вишневского пресс-служба "Яблока".

Напомним, Гурулев озвучил своё высказывание в эфире передачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" в октябре 2023 года. Он назвал не доверяющих президенту граждан России "гнилью". Гурулев, по его словам, хотел бы, чтобы эта "гниль" "была бы если не изолирована, то хотя бы как-то уничтожена".

Вишневский изначально направил свою просьбу о проверке слов Гурулева генеральному прокурору России. Оттуда заявление переслали в прокуратуру Москвы для проверки, а оттуда – в МВД.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру