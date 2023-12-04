В декабре петербуржцам выплатят часть социальных выплат за январь 2024 года

Губернатор Петербурга Александр Беглов поручил часть социальных выплат за январь 2024 года перечислить льготным категориям петербуржцев досрочно, об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

Январские выплаты в декабре смогут получить малоимущие семьи с детьми, многодетные семьи, матери, усыновившие детей, инвалиды с детства, ветераны и многие другие льготники.

В общей сложности деньги досрочно должны будут получить 271 тысяча петербуржцев. Из них 169 тысяч касаются пособий на детей. Выплаты можно получить в отделениях Почты России и в кредитных организациях с 3 по 22 декабря.

Фото: ЗАКС.Ру