Илья Яшин* впервые попал в штрафной изолятор

Впервые с начала своего уголовного преследования оппозиционный политик Илья Яшин* оказался в штрафном изоляторе. Это произошло на второй неделе его пребывания в ИК-3 Смоленской области, о чем говорится в записке, опубликованной в Telegram-канале его группы поддержки. Поводом для дисциплинарного взыскания стал отказ политика работать на стройке по принципиальным соображениям.

"К труду отношусь положительно, работать готов, но строить тюрьмы и бараки в стране, где каждый день растет число политзаключенных, не стану – это противоречит моим убеждениям", - пояснил Яшин*.

Быть занятым в том или ином цеху он при этом готов. В ШИЗО ему придется провести пять суток. На ближайшем судебном заседании Яшин* пообещал выступить с еще более смелой речью, чем обычно.

Напомним, оппозиционер отбывает срок длиной в 8,5 лет, назначенный ему в рамках дела о фейках про армию (ст. 207.3 УК).

*Минюст внес Илью Яшина в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру