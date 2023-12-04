Особняк на углу Литейного и Фурштатской уйдет с молотка

В Петербурге на торги выставили исторический особняк Долгорукой (угол Литейного проспекта и Фурштатской улицы), передает Российский аукционный дом (РАД). Начальная стоимость здания и земли под ним, находящихся в частной собственности, составляет 1,1 млрд рублей.

В РАД считают, что первый этаж подходит для размещения магазина или точки общепита, тогда как верхние стали бы неплохим местом для гостиничных номеров.

Сегодня объект с почти двухсотлетней историей используется как площадка для различных культурных и увеселительных мероприятий (Дворец Олимпия). В 2000-е годы он пережил реконструкцию. Общая площадь помещений превышает 5 тысяч кв. метров. Аукцион пройдет 22 декабря.

фото: Российский аукционный дом