Депутаты ЗакСа не поддержали федеральную инициативу о запрете цирков с животными

Комиссия петербургского парламента по экологии и природопользованию не поддержала поправки в федеральное законодательство, разработанные фракцией "Новых людей" в Госдуме и предполагающие запрет на работу с животными в отечественных цирках. Как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, одним из противников инициативы стал глава городского управления ветеринарии Юрий Андреев. Он не согласен с основным тезисом авторов законопроекта.

"Ни о каком жестоком обращении с питомцами речи идти не может. За время работы в должности руководителя государственной ветеринарной службы, я не получил ни одной жалобы на жестокое обращение с животными", - произнес специалист на заседании комиссии 4 декабря.

На мероприятии также прозвучали сведения о том, что все действующие цирки имеют лицензию на работу с животными. Из этого директор Центра циркового искусства Дарья Костюк сделала вывод, что качество их содержания отвечает всем нормам права. В свою очередь, даже поддержавшая инициативу в целом эксперт Татьяна Нагорская призналась, что текст документа нуждается в усовершенствовании.

По данным авторов законопроекта, Вячеслава Даванкова и Алексея Нечаева, 42% соотечественников осуждают участие животных в цирковых представлениях.

фото: assembly.spb.ru