"Ну какие еще аргументы нужны": Матвиенко ждет акцизов на медицинский спирт

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на ежегодной встрече с представителями министерств посвятила часть своего выступления обороту медицинского спирта и отравлениям некачественным этанолом. По ее словам, Минфин разработал законопроект, предусматривающий введение акцизов на медицинский спирт, но продвижению инициативы мешает существующее лобби производителей.

"Казалось бы, очевидный вопрос. Ведь мы не придумываем сами проблему, мы берем ее от земли, от жизни. Значит лобби сильнее власти? Я по-другому ничем это не могу объяснить", - приводит речь спикера "Интерфакс".

По сведениям государственного деятеля, до 40% существующего медицинского спирта может быть задействовано в изготовлении контрафактного алкоголя. Матвиенко сослалась на данные ФСБ.

"Ну какие еще аргументы нужны, чтобы решить эту тему?", - задалась она риторическим вопросом.

Матвиенко рассчитывает, что законопроект все-таки будет принят. Приложить усилия к этому она попросила вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Фото: ЗАКС.Ру