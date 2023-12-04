На полковника Квачкова составили еще один протокол о дискредитации армии

В Дорогомиловский суд Москвы поступили материалы административного дела, возбужденного в отношении отставного полковника ГРУ, общественного деятеля Владимира Квачкова, что отражено на сайте суда.

Как и ранее в этом году, протокол на него оформили по статье о дискредитации армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП). В августе за аналогичное деяние он получил 40 тысяч рублей штрафа. Тогда суд вменил ему публикации в сообществе в социальной сети "Одноклассники". В каких именно словах или действиях 75-летнего полковника силовики усмотрели нарушение на этот раз, пока неизвестно.

В сентябре Квачков, известный своим уголовным преследованием за попытку вооруженного мятежа, рассказал об установлении за ним административного надзора.

фото: Комсомольская правда / YouTube (скриншот)