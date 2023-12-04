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Новости 4 декабря, 21:25

Для Михаила Абызова запросили 19,5 года колонии

фото ЗакС политика Для Михаила Абызова запросили 19,5 года колонии

Государственное обвинение запросило 19,5 года лишения свободы для бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС. Его обвиняют в создании преступного сообщества (ст. 210 УК).

С бывшего выскопоставленного госслужащего прокурор хочет взыскать 470 млн рублей штрафа, а также лишить подследственного ордена Дружбы.

Под арестом Абызов находится уже более четырех лет, изначально будучи задержанным по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей. В должности министра цифрового развития он проработал в течение всего третьего президентского срока Владимира Путина, с 2012 по 2018 год.

Приговор Абызову может быть оглашен до конца этого года.

фото: kremlin.ru


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