Для Михаила Абызова запросили 19,5 года колонии

Государственное обвинение запросило 19,5 года лишения свободы для бывшего министра по делам открытого правительства Михаила Абызова, передает ТАСС. Его обвиняют в создании преступного сообщества (ст. 210 УК).

С бывшего выскопоставленного госслужащего прокурор хочет взыскать 470 млн рублей штрафа, а также лишить подследственного ордена Дружбы.

Под арестом Абызов находится уже более четырех лет, изначально будучи задержанным по подозрению в хищении четырех миллиардов рублей. В должности министра цифрового развития он проработал в течение всего третьего президентского срока Владимира Путина, с 2012 по 2018 год.

Приговор Абызову может быть оглашен до конца этого года.

фото: kremlin.ru