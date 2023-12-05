Беглов поздравил добровольцев Петербурга с Днем волонтера 5 декабря

Губернатор Петербурга Александр Беглов поздравил петербуржцев-волонтеров с профессиональным праздником, об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе Смольного.

"У нашего города очень крепкие традиции милосердия и взаимопомощи. Совсем скоро мы отметим 80-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Наши ветераны говорят – в те страшные годы выживал тот, кто был отзывчивым, кто помогал другим", – сказал Беглов.

Он отметил, что на данный момент 400 тысяч горожан занимаются волонтерством. По мнению губернатора, волонтеры это неравнодушные и активные люди, которые часто в трудные момент помогали остальным.

Также Беглов рассказал, что в Петербурге одновременно развиваются 14 направлений волонтерства.

Свое обращение губернатор завершил благодарностью волонтерам Петербурга за бескорыстную помощь и пожелал оптимизма и успехов в благородном деле.

Фото: ЗАКС.Ру