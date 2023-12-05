В Госдуме сообщили о проработке амнистии некоторых категорий женщин

Вопрос амнистирования ряда категорий осужденных женщин требует отдельного изучения, заявил в беседе с ТАСС глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. При этом он сообщил, что соответствующий вопрос уже прорабатывается.

"Прорабатываем данный вопрос. Но он не только эмоционально правильный, но требует криминологических оснований: какие составы, стадии, количество и так далее", — высказался в разговоре депутат.

Вопрос о возможности амнистирования ряда категорий женщин, включая впервые совершивших ненасильственные преступления, подняла перед президентом Владимиром Путиным член Совета по правам человека Ева Меркачева. Это произошло в ходе встречи СПЧ с главой государства, которая состоялась в понедельник, 4 декабря. Путин на просьбу отреагировал положительно. "Думаю, что надо подготовить и принять соответствующие решения, в том числе и по амнистии некоторых категорий женщин, которые находятся в местах лишения свободы", — приводит его ответ пресс-служба Кремля.

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