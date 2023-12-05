Заболеваемость ковидом выросла в России почти на четверть за неделю

За прошедшую неделю в большинстве регионов России выросла заболеваемость коронавирусом, следует из сводки оперативного штаба от 5 декабря. В целом специалисты зарегистрировали на 22,8 % больше зараженных ковидом, чем за неделю до этого.

Всего за период с 27 ноября по 3 декабря в стране зафиксировали 95 079 новых случаев коронавируса. При этом излечились от заболевания 69 636 человек. За неделю госпитализация потребовалась 8 981 пациенту, а 138 больных скончались.

Увеличение заболеваемости выявили в 73 регионах, причем в 29 из них рост оказался более заметным, чем в целом по стране.

В Петербурге за неделю выявили 10 015 заболевших, госпитализировали 678 пациентов. Излечились от ковида 6 500 человек. Также за указанный период зафиксировано 24 смерти от коронавируса — больше было только в Москве, где зарегистрировали 39 смертей пациентов.

Фото: ЗАКС.Ру