С аэропорта Пулково взыскали 400 тысяч рублей в пользу поскользнувшегося жителя Омска

С аэропорта Пулково в Петербурге взыскали почти полмиллиона компенсации морального вреда в пользу жителя Омска, который в 2022 году поскользнулся на летном поле аэропорта, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на судебных приставов Московского района Петербурга.

Делом о падении занимался Куйбышевский районный суд Омска. Истец – житель Омска, который должен был вылететь из Петербурга домой. Ответчики – авиакомпании "Россия" и "Аэрофлот" и ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Инцидент произошел в марте 2022 года. На выходе из автобуса, который довозил пассажиров до самолета, мужчина не дошел до воздушного судна и поскользнулся на гололеде.

В итоге мужчина попал в больницу, где ему сделали операцию. Домой уехать потерпевший смог только 5 апреля 2022 года. Потом еще некоторое время житель Омска ходил с костылем.

Районный суд Омска по итогу признал ООО "Воздушные ворота Северной столицы" единственным ответчиком и взыскал с аэропорта Пулково 400 тысяч рублей компенсации морального вреда. Несмотря на то, что аэропорт обжаловал решение, суд оставил его без изменений.

Фото: ЗАКС.Ру