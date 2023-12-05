Петербургский ОНФ за год передал в зону спецоперации 200 тонн грузов

Региональное отделение Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Петербурге смогло собрать около 200 тонн "гуманитарной" помощи для участников специальной военной операции в 2023 году. Об этом рассказала глава исполкома ОНФ в Петербурге Екатерина Машкова на пресс-конференции ТАСС 5 декабря.

В качестве примеров помощи спикеры назвали различные коптеры, бронежилеты, каски и специальные прицелы. Также на площадке ОНФ организовано плетение маскировочных сетей. За год, по словам Машковой, удалось связать 40 штук - они уже отправлены в зону боевых действий.

- Мы с представителями социально-ответственного бизнеса подготовили некую помощь, доставили им летом бронежилеты, кошки, флажки, специальные прицелы, каски, квадрокоптеры. То есть ту необходимую помощь оказали ребятам, которая никогда не бывает лишней. Поездка была достаточно сложной, мы побывали на первой линии, - рассказал сопредседатель ОНФ, депутат Заксобрания Антон Соловьев.

Напомним, в середине ноября от Заксобрания Петербурга отправилась очередная партия грузов в зону СВО. Всего с начала спецоперации в зону соприкосновения отправили порядка 30 грузов при поддержке депутатов.

Константин Леньков / Кадр из трансляции ТАСС