СК организовал проверку из-за отсутствия отопления в петербургской школе

Следственный отдел СК по Красногвардейскому району организовал проверку из-за сообщений об отсутствия отопления в одной из школ, сообщила 5 декабря пресс-служба ведомства. Предположительно, речь идет о школе социального оптимизма и инноваций имени Героя России Тимура Апакидзе № 152.

"Отмечается, что школьники вынуждены находиться на уроках в верхней одежде", — говорится в сообщении СК.

Ведомство проводит проверку с целью установления всех обстоятельств произошедшего. По завершении мероприятий будет принято процессуальное решение.

Ранее о ситуации в школе № 152 сообщил Telegram-канал "Mash на Мойке". По утверждениям авторов, уроки в учреждении провели при температуре +3 градуса по Цельсию, из-за чего ученики были вынуждены сидеть за партами в куртках.

К настоящему времени отопление в школе восстановлено, а температура соответствует нормативам, сообщило учреждение в своем паблике во "ВКонтакте".

Фото: ЗАКС.Ру