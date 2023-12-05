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Новости 15:16

Смольный выделит "Метрострою Северной столицы" 1,7 млрд рублей на погашение кредита

фото ЗакС политика Смольный выделит "Метрострою Северной столицы" 1,7 млрд рублей на погашение кредита

АО "Метрострой Северной столицы" получит из бюджета Петербурга субсидию в размере 1,7 млрд рублей на погашение долга, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Смольный подготовил проект постановления, согласно которому выделенные средства пойдут на погашение "Метростроем Северной столицы" обязательств по кредитному соглашению с банком на сумму 1,5 млрд рублей. Соглашение было заключено в 2022 году.

Субсидия в 1,7 млрд рублей содержится в финальном варианте городского бюджета 2023 года.

Также уточняется, что на данный момент у подрядчика не планируется прибыли или других источников финансирования, поэтому были принятые такие меры для погашения долга.

Фото: ЗАКС.Ру


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