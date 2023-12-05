Смольный выделит "Метрострою Северной столицы" 1,7 млрд рублей на погашение кредита

АО "Метрострой Северной столицы" получит из бюджета Петербурга субсидию в размере 1,7 млрд рублей на погашение долга, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру".

Смольный подготовил проект постановления, согласно которому выделенные средства пойдут на погашение "Метростроем Северной столицы" обязательств по кредитному соглашению с банком на сумму 1,5 млрд рублей. Соглашение было заключено в 2022 году.

Субсидия в 1,7 млрд рублей содержится в финальном варианте городского бюджета 2023 года.

Также уточняется, что на данный момент у подрядчика не планируется прибыли или других источников финансирования, поэтому были принятые такие меры для погашения долга.

Фото: ЗАКС.Ру