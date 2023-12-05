Депутаты петербургского ЗакСа обсудили проблемы "социального такси"

В Мариинском дворце прошел круглый стол по вопросам организации работы "социального такси" в Петербурге, организованный комиссией Законодательного Собрания по социальной политике и здравоохранению, об этом 5 декабря сообщили в пресс-службе ЗакСа.

""Социальное такси" является большим подспорьем для маломобильных граждан, семей с детьми-инвалидами. При этом количество получателей этой социальной услуги сегодня увеличивается, и она остается сильно востребованной. Реализация закона о специальном транспортном обслуживании выявила определенные проблемы как в ряде районов, так и в городе в целом",– сказал спикер ЗакСа Александр Бельский.

Также в рамках круглого стола председатель вручил благодарности спикера Собрания руководителям общественных организаций инвалидов.

Помимо депутатов, в обсуждении приняли участие представители органов исполнительной власти, общественных объединений и транспортных компаний.

По словам председателя комиссии депутата Александра Ржаненкова ("Единая Россия"), на оказание социальных услуг повлияла сложная экономическая ситуация.

Также высказались приглашенные гости круглого стола. Например, председатель Санкт-Петербургской организации Всероссийского общества инвалидов Ольга Вагнер указала на участившиеся жалобы на качество и сервис работы перевозчиков. Представитель перевозчиков отметил, что расходы компаний на зарплату водителям, топливо и прочее значительно выросли.

По итогам круглого стола парламентарии решили продолжить рассмотрение таких инициатив, как динамическое ценообразование на услуги "социального такси" в часы пик, субсидирование поставщиков услуги для закупки спецтранспорта, учёт в тарифе использования платной парковки и другие.

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Петербурга