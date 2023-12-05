Крышу дома в Кронштадте проверили после падения сосульки на женщину 1 декабря

В Кронштадтском районе Петербурга проверили крышу, с которой, как предполагалось, упала сосулька на 65-летнюю женщину, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию района.

Днем в пятницу, 1 декабря, в ЖКС района поступила информация о том, что на женщину упала сосулька с дома на углу улиц Зосимовна и Всеволода Вишневского. Женщина попала в больницу с травмой головы. В этот же день место происшествия проверили сотрудники ЖКС.

По итогу было установлено, что на кровле ни снега, ни наледи не было, поэтому предполагается, что сосулька могла упасть с оконного отлива.

Сотрудники управляющей компании навестили пострадавшую, однако она не смогла назвать точный адрес, где случилось происшествие, а также заявила об отсутствии претензий.

Фото: ЗАКС.Ру