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Новости 16:50

Крышу дома в Кронштадте проверили после падения сосульки на женщину 1 декабря

фото ЗакС политика Крышу дома в Кронштадте проверили после падения сосульки на женщину 1 декабря

В Кронштадтском районе Петербурга проверили крышу, с которой, как предполагалось, упала сосулька на 65-летнюю женщину, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на администрацию района.

Днем в пятницу, 1 декабря, в ЖКС района поступила информация о том, что на женщину упала сосулька с дома на углу улиц Зосимовна и Всеволода Вишневского. Женщина попала в больницу с травмой головы. В этот же день место происшествия проверили сотрудники ЖКС.

По итогу было установлено, что на кровле ни снега, ни наледи не было, поэтому предполагается, что сосулька могла упасть с оконного отлива.

Сотрудники управляющей компании навестили пострадавшую, однако она не смогла назвать точный адрес, где случилось происшествие, а также заявила об отсутствии претензий. 

Фото: ЗАКС.Ру


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