Граница России и Финляндии может быть открыта в ближайшее время

Пункты пропуска на границе Финляндии и России могут в ближайшее время открыться, об этом 5 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на финские СМИ и слова командующего Пограничной службой Юго-Восточной Финляндии Хейкки Ахтиайнена.

Как пишут финские СМИ, на данный момент пограничники Финляндии уже ведут подготовку к открытию границы. Уточняется, что пункты пропуска смогут принять гостей на автомобилях уже 14 декабря.

Также Ахтиайнен добавил, что возобновить движение и демонтировать ограждения несложно и делается это за 2 часа.

Однако для открытия границ в ближайшее время, финские власти должны убедиться в том, что поток просителей убежища не будет в том же объеме, как до закрытия. Пограничные службы готовы и к продлению ограничений.

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