Огромная очередь из фур возникла на границе Латвии и России

В Псковской области за две недели увеличилась в три раза очередь на въезд из Латвии в Россию, об этом 5 декабря пишет ТАСС со ссылкой на Федеральную таможенную службу.

У КПП "Бурачки" выстроилось 350 грузовиков, а у "Убылинки" стоит 380 фур. Две недели назад у этих КПП стояло 220 грузовых авто.

Кроме Латвии, очереди сохраняются на въезде в Россию со стороны Эстонии. Однако там очереди намного меньше – у КПП "Шумилкино" 50 машин, а у КПП "Куничина гора" 62 фуры.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников еще в апреле сообщал президенту России Владимиру Путину, что из-за ситуации на границе нарушены логистические цепочки.

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