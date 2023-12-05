Центробанк поддержал увеличение первоначального взноса по ипотеке

Банк России положительно оценил идею увеличения первоначального взноса по ипотеке, сообщил 5 декабря ТАСС со ссылкой на пресс-службу регулятора. При этом в ЦБ отметили, что пока не получали проект постановления Минфина об ужесточении условий предоставления льготной ипотеки.

"Мы пока не получали такой документ. Детально сможем прокомментировать, когда его получим и изучим. В целом мы поддерживаем, что льготные программы должны быть не широкими, а адресными. Мы также поддерживаем повышение первоначального взноса по льготной ипотеке", — заявили информагентству в ЦБ.

В регуляторе отметили важность предотвращения сползания заемщиков в долговую яму. Одним из факторов здесь выступает величина первоначального взноса: чем он значительнее, тем меньше будет долговая нагрузка.

Ранее "Известия" сообщили о том, что в правительстве обсуждается вопрос увеличения первоначального взноса по льготной ипотеке до 30 %. В сентябре этот показатель уже увеличивали с 15 % до 20 %.

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