Синоптик рассказал, что в Петербурге температура сильно ниже климатической нормы

В Петербурге ожидается температура воздуха ниже климатической нормы, об этом 6 декабря сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По словам синоптика, в городе будет довольно облачная с неустойчивыми прояснениями погода, существенных осадков не предвидится. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 6-8 градусов.

Температура воздуха в Петербурге достигнет -9…-11 градусов, ветер юго-западный 1-6 м/с.

В среду, 7 декабря, температура останется такой же, а осадков не будет совсем.

Фото: ЗАКС.Ру