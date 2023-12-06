Суд Уссурийска отказался переводить шамана Габышева в психбольницу общего типа

Уссурийский районный суд отказал в переводе шамана Александра Габышева в психбольницу общего типа, об этом 6 декабря пишет адвокат шамана в своем Telegram-канале.

По мнению прокурора, Габышев общественно опасен. Однако врачи считают, что его надо перевести в психбольницу общего типа.

Защита шамана собирается обжаловать постановление в Приморском краевом суде. Сам Габышев, по словам адвоката, не падает духом и всех призывает к тому же.

Шаман Габышев известен благодаря походу в Москву с целью провести обряд изгнания президента Владимира Путина. В 2021 году решением Якутского городского суда он был отправлен на принудительное лечение. Сперва его поместили в психиатрическую клинику в Новосибирске, но позже перевели в Уссурийск.

Фото: ЗАКС.Ру