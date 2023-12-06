Стоимость территориальной программы бесплатной медпомощи в 2024 году составит 252,67 млрд рублей

Правительство Петербурга на заседании 6 декабря одобрило проект закона о территориальной программе бесплатной медицинской помощи в 2024 году. Документ представил председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

По представленной им презентации, стоимость программы составит 252,67 млрд рублей. Из них 102,5 млрд рублей выделят из бюджета Петербурга, а остальная часть пойдет из территориальной программы обязательного медицинского страхования.







На одного жителя Петербурга из бюджета города выделено более 18 тысяч рублей, а за счет средств ОМС — более 24 тысяч рублей, рассказал Лисовец. Он уточнил, что эти суммы выше федеральных рекомендованных нормативов.

София Саттарова / Фото: ЗАКС.Ру / Скриншоты трансляции заседания правительства Петербурга