Ёлку на Дворцовую площадь привезут из Выборгского района Ленобласти

Ель для установки на Дворцовой площади в честь Нового года привезут из Выборгского района Ленинградской области, рассказали на заседании правительства Петербурга 6 декабря. Высота дерева должна составить 25 метров. Торжественное зажжение огней на ели назначено на 20 декабря.

Глава комитета по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Владимир Рябовол на заседании рассказал, что планируется обновление новогоднего оформления Московского проспекта, Площади Победы, Исаакиевской площади и других территорий. Также особое оформление подготовлено для петербургских вокзалов, которые находятся не в центре города, добавил Рябовол.







По словам главы комитета, речь идет о вокзалах Новый Петергоф, Павловск и Царское село. Помогать в оформлении будет РЖД.

София Саттарова / Скриншоты трансляции заседания правительства Петербурга