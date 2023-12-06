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Новости 11:41

В Финляндии растет количество россиян с финским паспортом

фото ЗакС политика В Финляндии растет количество россиян с финским паспортом

К концу 2022 года в Финляндии числилось почти 38 тысяч россиян, которые имели паспорта РФ и Финляндии одновременно. Именно россиян наибольшее количество в числе тех, кто имеет в Финляндии два паспорта, об этом 6 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на финские СМИ.

После россиян идут граждане Швеции и Сомали. Они также часто имеют паспорт своей страны помимо финского. Также в пятерку вошли граждане Эстонии и Ирака. Всего в Финляндии проживают граждане 160 стран, имеющие два паспорта.

Стоит отметить, что среди россиян с гражданством Финляндии преобладают женщины среднего возраста. Мужчинам при этом в гражданстве отказывают чаще, чем женщинам.

Однако власти Финляндии хотят ужесточить порядок получения финского паспорта. Особенно это касается россиян, которые представляют самую большую группу иностранцев в стране.

Фото: unsplash.com


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