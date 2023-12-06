ЗакС одобрил просьбу Беглова об установке памятной доски в честь тренера Путина

Депутаты Законодательного собрания Петербурга 6 декабря приняли постановление об установке мемориальной доски в честь тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, передает корреспондент ЗАКС.Ру. Среди учеников Рахлина был президент Владимир Путин.

Увековечить память тренера собираются на доме 13А по Кондратьевскому проспекту, где располагается спортивная школа олимпийского резерва по дзюдо имени Рахлина. Автором проекта постановления стала комиссия ЗакСа по образованию, культуре и науке. Ранее стало известно, что сама идея установки доски принадлежит губернатору Александру Беглову.

- Среди его воспитанников и те, кто оставив спорт, впоследствии реализовались в политике, науке, бизнесе, - рассказал депутат Юрий Авдеев, который представлял проект.

У парламентариев не возникло замечаний к проекту постановления.

Константин Леньков, фото ЗАКС.Ру