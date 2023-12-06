Эстония не будет закрывать границу с Россией в случае отсутствия миграционной атаки

Власти Эстонии все-таки решили не закрывать границу с Россией, пока не случится миграционной атаки, об этом 6 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на эстонские СМИ и главу Идаской префектуры Департамента полиции и погранохраны Эстонии Тарво Крууп.

Глава пояснил, что миграционная атака подразумевает под собой то, что на границе будет наплыв людей, которые участвуют в миграционном давлении. По его словам, пограничники могут отличить реальных беженцев от подставных.

В случае, когда это представители первой группы, эстонские пограничники разворачивают их обратно, а российские их впускают к себе. Однако возможен вариант, где российская сторона перестанет это делать, тогда Эстония границу закроет.

Также он добавил, что сейчас лучше не посещать Россию, так как сказать, закроется ли граница или нет, нельзя.

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