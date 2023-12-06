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Муниципал 13:54

На главу администрации МО "Московская застава" завели "административку"

фото ЗакС политика На главу администрации МО "Московская застава" завели "административку"

Петербургская прокуратура нашла нарушения в финансово-хозяйственной деятельности муниципалитета "Московская застава", о чем сообщает пресс-служба ведомства.

Итогом проведенной проверки стало возбуждение административного дела в отношении главы местной администрации. Эту должность, согласно официальному сайту округа, занимает Игорь Морозов. Его нарушение состояло в нецелевом расходовании бюджетных средств (ст. 15.14 КоАП). Муниципальный служащий получил штраф в размере 20 тысяч рублей.

Надзорный орган установил, что администрация оплатила работы, которые не входят в компетенцию местного самоуправления.

Фото: ЗАКС.Ру


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