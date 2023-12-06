Суд в Петербурге оправдал бывшего полицейского по делу о превышении полномочий

Смольнинский районный суд Петербурга полностью оправдал бывшего полицейского Олега Полторацкого после почти трехлетнего уголовного преследования. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, его обвиняли в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК) и халатности (ч. 1 ст. 293 УК).

По версии следствия, правоохранитель в 2020 году, не имея на это права, вернул травматический пистолет одному из граждан, которого коллеги Полторацкого проверяли на причастность к преступлению. В результате гражданин, вновь получив оружие, впоследствии выстрелил в другого человека, который вскоре скончался.

Другой эпизод датируется тем же годом: экс-полицейский проигнорировал жалобы на криминальные действия одной из коммерческих структур, не стал проводить проверку и в нарушение закона вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Тем самым, считало следствие, он "замел следы" преступления.

Суд установил, что халатности в действиях Полторацкого не было, а к превышению должностных полномочий он оказался непричастен. За мужчиной признали право на реабилитацию.

Фото: ЗАКС.Ру