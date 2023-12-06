В Петербурге на сутки объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололеда

В Петербурге объявили "жёлтый" уровень погодной опасности из-за гололеда на дорогах, об этом 9 ноября сообщили в пресс-службе Смольного.

Мера предупреждения вводится 6 декабря с 21:00 до 7 декабря 21:00. По информации Росгидрометцентра, именно в этот период возможно образование гололеда на дорогах, что может быть опасно для горожан.

Администрация Петербурга просит водителей быть особенно осторожными на дорогах из-за высокого риска возникновения ДТП, а лучше воздержаться от поездок на личном транспорте. Пешеходам также рекомендовали быть внимательнее.

Фото: ЗАКС.Ру