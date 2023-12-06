Калининград готов принимать репатриантов без "федеральных поддержек каких-то"

В следующем году правительство Калининградской области рассчитывает принять на постоянное место жительства около тысячи репатриантов, ныне обитающих в соседних странах. Об этом на совещании с подчиненными объявил губернатор Антон Алиханов, посетовавший на нехватку кадров в регионе. По его мнению, программа репатриации должна стать либеральнее.

"У нас появились новые возможности, хотя там нет федеральных поддержек каких-то, но они нам и не нужны. Мы собираемся самостоятельно", - приводит его слова "Интерфакс".

Согласно плану, вернуться на историческую ордену за год должны будут 250 семей. Чиновники ожидают, что вновь прибывшие граждане будут нацелены на конкретное место будущей работы.

В прошлом месяце Алиханов рассказал о большом количестве заявок от так называемых русских немцев и бывших соотечественников, проживающих в странах Балтии.

фото: kremlin.ru