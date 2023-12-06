Бизнес в Ленобласти призвали увеличить число рабочих мест для инвалидов СВО

Директор областного Мультицентра социальной и трудовой интеграции Ирина Дрозденко обратилась к представителям бизнеса, призвав их увеличить количество так называемых рабочих мест с доступной средой, то есть, мест для маломобильных людей. Это нужно в том числе, чтобы трудоустроить граждан, получивших увечья на военной спецоперации.

"Мы не сможем на каждое рабочее место, с которого ушел участник СВО, вернуть человека с первой группой инвалидности, потому что есть профессии и должности, на которых не сможет работать человек с определенной формой инвалидности. Поэтому я прошу участников координационного совета задуматься о стационарных защищенных рабочих местах на производствах", - приводит ее слова пресс-служба правительства Ленобласти.

В противном случае, по словам супруги губернатора, не все возвращающиеся в мирную жизнь участники СВО смогут найти подходящую им и достойно оплачиваемую работу.

Людей с ограниченными возможностями в Ленобласти трудоустраивают по квоте, составляющей 2183 рабочих места. Тем временем, комитет по труду насчитал около полутора тысяч предложений в банке вакансий для лиц с инвалидностью.

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