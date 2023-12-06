Заключенные из других стран стали для главы Минюста "очень большой проблемой"

Министр юстиции Константин Чуйченко в беседе с главой Совфеда Валентиной Матвиенко рассказал о поведении иностранных граждан в российских местах заключения, которое, по его наблюдениям, приобрело системный характер.

"Это очень большая проблема, потому что этих людей надо содержать, кормить, смотреть за ними. Они не очень охотно работают. А наши (иностранные) коллеги не всегда идут на сотрудничество в плане приема этих людей для отбытия наказания у себя на родине", - приводит слова чиновника РИА "Новости".

Несмотря на имеющиеся трудности во взаимодействии с чиновниками других стран, Чуйченко и его коллеги продолжают совершенствовать этот диалог. По данным министра, до конца года около 200 заключенных передадут в их родные страны для отбытия срока. Всего же в России насчитывается почти 17 тысяч иностранцев, содержащихся в пенитенциарных учреждениях.

фото: kremlin.ru