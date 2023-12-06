До 15 апреля 2024 года в Петербурге вводится запрет на запуск беспилотников

В Петербурге вводят запрет на использование беспилотных воздушных судов до 15 апреля 2024 года, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности Петербурга.

Ограничения не будут касаться беспилотников ведомств и органов местного самоуправления, а также исполнителей государственных заказов. При наличии специальных документов запуск беспилотников будет разрешен для СМИ и представителей сферы кино.

Также запрет не будет касаться спортивных мероприятий Петербурга при наличии разрешения от комитета по физической культуре и спорту, а также объектов топливно-энергетического комплекса при наличии соответствующих документов.

Кроме этого, до 15 апреля 2024 года на внутренних водах федерального и регионального значения будет запрещено движение судов.

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