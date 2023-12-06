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Новости 20:15

Под Москвой нашли убитым экс-депутата Рады, СК возбудил дело

фото ЗакС политика Под Москвой нашли убитым экс-депутата Рады, СК возбудил дело

В Одинцовском городском округе Подмосковья 6 декабря обнаружили тело бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы с огнестрельными ранениями. Региональное управление Следственного комитета сообщило о возбуждении дела по статье "убийство" (ст. 105 УК).

По последним данным, в мужчину выстрелил неизвестный из неустановленного оружия, находясь в парке на территории коттеджного поселка. Расследовать дело будут наиболее квалифицированные следователи и специалисты. Ведомство обещает изучить самые разнообразные версии убийства.

По данным Reuters, организовать преступление могла Служба безопасности Украины. Политическую карьеру Кивы, погибшего в 46 лет, сопровождали множественные скандалы. За месяц до начала СВО он покинул Украину, впоследствии поддержав в конфликте российскую сторону.

Фото: ЗАКС.Ру


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