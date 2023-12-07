В России предлагают ужесточить наказания для операторов за пропуск звонков мошенников

Генпрокуратура и Роскомнадзор собираются подготовить поправки в закон "О связи", согласно которым можно будет отзывать лицензии у сотовых операторов, если они пропускают звонки мошенников, об этом 7 декабря пишет "Коммерсантъ".

Ведомства хотя увеличить количество причин, по которым можно будет аннулировать лицензии у операторов сотовой связи. Однако уточняется, что аннулирование должно зависеть от серьезности и частоты нарушения.

Сейчас сотовые операторы могут лишиться лицензии из-за, например, нарушения использования частот и схемы пропуска трафика.

Стоит отметить, что Минцифры, ведомство ответственное за телефонное мошенничество, в работе над документом не участвуют.

Фото: ЗАКС.Ру