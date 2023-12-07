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В Петербурге появятся новые пункты приема снега к 2026 году

фото ЗакС политика В Петербурге появятся новые пункты приема снега к 2026 году

В 2026 году в Петербурге завершится строительство двух снегоплавильных пункта и одного снегоприемного, об этом 6 декабря писали ТАСС со ссылкой на слова заместителя директора ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

На данный момент все объекты находятся на стадии проектирования. Предполагается, что каждый из них сможет принимать по 5 тысяч кубометров снега в сутки.

Сами пункты хотят построить на Софийской улице и на улицах Руставели и Ворошилова. Сейчас "Водоканал" подписывает нужные договоры.

Всего в Петербурге есть 7 снегоприемных пункта и 11 снегоплавильных. В общей сложности они могут принимать больше 100 тысяч кубометров снега в сутки.

Фото: ЗАКС.Ру


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