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Новости 10:41

Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

фото ЗакС политика Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил дату проведения выборов президента России в 2024 году, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Днем голосования выбрали 17 марта 2024 года. Такое решение сенаторы приняли в четверг, 7 декабря. 

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение о назначении даты дает старт предвыборной кампании в России, об этом пишут "РИА Новости".

Также она подчеркнула, что выборы – это важнейшее политическое событие, которое определяет будущий вектор развития.

Напомним, что информация о том, что выборы президента пройдут 17 марта, появилась еще 6 декабря в Telegram-канале сенатора Андрея Клишаса.

Фото: ЗАКС.Ру


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Упоминаемые персоны
Матвиенко Валентина Ивановна




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