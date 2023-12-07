Выборы президента России пройдут 17 марта 2024 года

Совет Федерации назначил дату проведения выборов президента России в 2024 году, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе верхней палаты российского парламента.

Днем голосования выбрали 17 марта 2024 года. Такое решение сенаторы приняли в четверг, 7 декабря.

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что решение о назначении даты дает старт предвыборной кампании в России, об этом пишут "РИА Новости".

Также она подчеркнула, что выборы – это важнейшее политическое событие, которое определяет будущий вектор развития.

Напомним, что информация о том, что выборы президента пройдут 17 марта, появилась еще 6 декабря в Telegram-канале сенатора Андрея Клишаса.

Фото: ЗАКС.Ру