ФСБ сообщила о задержании калининградца по делу о госизмене

Житель Калининградской области задержан по подозрению в организации поджогов различных объектов на территории 15 регионов России, сообщил 7 декабря "Интерфакс" со ссылкой на ФСБ. По версии спецслужбы, он подыскивал исполнителей по заданию украинской стороны.

О задержанном известно, что он родился в 2002 году. Ему предъявлены обвинения в совершении государственной измены (ст. 275 УК РФ) и в содействии диверсионной деятельности (ч. 4 ст. 281.1 УК РФ). В ФСБ полагают, что россиянин через интернет связался с представителем спецслужб Украины, после чего стал подыскивать за денежное вознаграждение людей, готовых поджигать объекты связи и транспортной инфраструктуры. Всего с февраля по март ему будто бы удалось подговорить жителей 15 российских регионов.

"Установлено более 15 случаев поджогов, организованных фигурантом, при этом, благодаря оперативному реагированию, правоохранительными органами предотвращены пять из них и задержаны 10 их исполнителей", — цитирует информагентство сообщение ФСБ.

Также в спецслужбе заявили, что задокументировали факт передачи украинской спецслужбе сведений о войсковой части в Калининградской области, где ранее служил задержанный.

Фото: ЗАКС.Ру