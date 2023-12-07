Петербургский полицейский оказался под стражей по обвинению в избиении задержанного

Приморский районный суд определился с мерой пресечения для сотрудника полиции Сергея Кожевникова, обвиняемого в превышении должностных полномочий с применением насилия (п. "а" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Ближайшие два месяца он проведет в СИЗО.

Согласно данным предварительного следствия, оперативный дежурный 25-го отдела полиции по Приморскому району Кожевников избил 25 ноября гражданина, задержанного за мелкое хулиганство (ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ). По сообщению объединенной пресс-службы судов Петербурга, правоохранитель нанес задержанному "не менее семи ударов кулаком руки и не менее четырех ударов ногами в область головы", причинив тем самым последнему "моральный вред, физическую боль и телесные повреждения".

Кожевников был задержан 5 декабря, в тот же день ему было предъявлено обвинение. Отрицать произошедшее он не стал, но выражать свое отношение к произошедшему он отказался.

Суд заключил Кожевникова под стражу до 4 февраля следующего года. По вмененной статье ему грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

Фото: ЗАКС.Ру