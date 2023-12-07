В Петербурге количество такси увеличилось до 43 тысяч авто

В Петербурге увеличилось количество автомобилей такси на 7%, об этом 6 декабря сообщили в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

На данный момент в городе насчитывается в общей сложности 43 тысячи автомобилей такси. Также за осень увеличилось количество перевозчиков на 3,5% до 1657.

Кроме этого, увеличилось количество перевозчиков, которые работают как самозанятые. Сейчас в городе таких 114 человек, хотя еще в октябре было всего лишь девять.

По словам председателя комитета по транспорту Валентина Енокаева, активно ведется обновление автопарков. В реестр такси в ноябре было включено на 72% больше легковых автомобилей, чем в ноябре 2022 года.

Фото: unsplash.com