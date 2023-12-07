Предприниматель Коновалов выслушал приговор по делу о взятках

В Невском районном суде огласили приговор петербургскому предпринимателю Александру Коновалову. Бизнесмен прославился как лидер "QR-сопротивления" городских кафе и баров во время пандемии коронавируса, однако обвиняли его в пособничестве во взяточничестве (пп. а, б ч. 3 ст. 291.1) и в передаче взятки за совершение заведомо незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Коновалову инкриминировали пособничество в передаче взяток начальнику отдела полиции № 24 по Невскому району от владельца магазина на улице Тельмана. Последний хотел, чтобы ему не мешали продавать алкоголь без лицензии. За бездействие со стороны правоохранителей он передал с начала 2019 по август 2021 года в общей сложности 1,4 миллиона рублей. Из этой суммы более 150 тысяч рублей предназначались первому посреднику, 160 тысяч рублей — полицейскому, а Коновалов получил почти 1,1 миллиона рублей, передает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

В конце августа Коновалову стало известно об изъятии правоохранителями алкоголя в ходе проверки опекаемого магазина. По его предложению начальник отдела полиции вернул продукцию торговцу. После этого хозяин магазина передавал еще деньги за поддержку. Всего начальник отдела полиции получил от него с 2019 по 2022 годы 180 тысяч рублей.

Также Коновалову вменяли передачу 50 тысяч рублей в качестве взятки старшему участковому уполномоченному 24-го отдела полиции и 30 тысяч рублей в отдел исполнения административного законодательства по Адмиралтейскому району. В первом случае деньги предназначались за возврат изъятого алкоголя, во втором — за возврат изъятых кальянов и табака к ним.

"Коновалов вину признал. С ним было заключено досудебное соглашение о сотрудничестве", — сообщили в судебной пресс-службе.

Суд назначил предпринимателю полтора года колонии с трехлетним запретом на занятие адвокатской деятельностью. С учетом проведенного Коноваловым времени в СИЗО наказание посчитали отбытым.

Фото: ЗАКС.Ру