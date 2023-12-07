МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают об ожидаемом отложении изморози местами в городе.

Из-за изморози могут повреждаться линии электропередачи, а также могут обрушиться слабозакрепленные конструкции. В такую погоду возможны нарушения в системе ЖКХ. Петербуржцев просят быть бдительнее и соблюдать осторожность.

Фото: ЗАКС.Ру