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Новости 14:12

МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 8 декабря

фото ЗакС политика МЧС предупредило петербуржцев об ухудшении погодных условий 8 декабря

В пятницу, 8 декабря, петербуржцев ожидает значительное ухудшение погоды, об этом 7 декабря сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Городское управление МЧС ссылается на информацию ФГБУ "Северо-Западное УГМС". Метеорологи сообщают об ожидаемом отложении изморози местами в городе. 

Из-за изморози могут повреждаться линии электропередачи, а также могут обрушиться слабозакрепленные конструкции. В такую погоду возможны нарушения в системе ЖКХ. Петербуржцев просят быть бдительнее и соблюдать осторожность.

Фото: ЗАКС.Ру


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