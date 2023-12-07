В России поднялась одновременно заболеваемость коронавирусом и гриппом

Подъем заболеваемости гриппом и коронавирусом сравнялись в первый раз за три года в России, об этом 7 декабря пишут "РИА Новости" со ссылкой на слова главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

По мнению Поповой, такая ситуация несет дополнительные риски, поэтому она привлекла особенно сильно внимание ведомства.

Также она отметила, что количество заболевших и обратившихся в медучреждения по поводу ОРВИ уже превысило 1 млн. Число обращений по поводу коронавируса также растет, а с ними и количество госпитализированных.

Попова рассказала, что сейчас в стране 52% населения сделали прививку от гриппа. Она призвала россиян прививаться, чтобы выработался общий иммунитет.

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