В Невском районе появятся две новые улицы

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга выдал задания на подготовку планировки территории для двух новых улиц в Невском районе города, об этом 7 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на документы КГА.

Одна из новых улиц соединит улицу Седова и проспект Обуховской Обороны, а вторая пойдет от новой улицы к Большому Смоленскому проспекту.

Первая улица будет общей протяженностью более одного километра, а вторая всего 332 метра. Обе улицы будут с четырьмя полосами для движения.

Задания от КГА получила компания, которая входит в Setl Group. Уточняется, что проект будет финансироваться из средств застройщика.

Фото: ЗАКС.Ру