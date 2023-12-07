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Новости 16:24

Двух сотрудников петербургской полиции задержали по делу о разбое и вымогательстве

фото ЗакС политика Двух сотрудников петербургской полиции задержали по делу о разбое и вымогательстве

В Петербурге задержали двух сотрудников правоохранительных органов по статьям о разбое и вымогательстве, об этом 7 декабря пишет "Фонтанка.ру" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В ноябре пять знакомых гражданской жены 37-летнего петербуржца избили его и ограбили в кафе на Придорожной аллее из-за того, что между потерпевшим и женщиной случилось недопонимание. Из-за этого она требовала компенсацию с мужчины в размере 160 тысяч рублей.

Сотрудники управления собственной безопасности (УСБ) установили участников конфликта, среди которых было два полицейских. По предварительным данным, они доставили мужчину в отдел по статье о мелком хулиганстве, чтобы воспрепятствовать ему в подаче жалоб в полицию.

Если вину сотрудников докажут, то их уволят из органов внутренних дел.

Фото: ЗАКС.Ру


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