Владимир Путин заявил о росте количества иностранных компаний в России

В России увеличилось число иностранных компаний, об этом 7 декабря пишет "Деловой Петербург" со ссылкой на слова президента России Владимира Путина.

По словам президента, по состоянию на 1 марта 2022 года в стране было зарегистрировано чуть больше 24 тысяч иностранных данных организаций, а на 1 ноября 2023 года их стало на 1,5 тысячи больше.

"Количество зарубежных бизнес-структур, работающих в России, не сократилось. Вот представляете, я сам с удивлением обнаружил, когда материалы смотрел. Увеличилось!" – сказал Путин.

Он отметил, что такая статистика говорит о том, что зарубежные компании готовы вести свой бизнес в России.

Фото: kremlin.ru